Стало известно о попытках Франции заставить брата Дурова дать показания

Французские власти пытаются вынудить брата предпринимателя Павла Дурова прилететь в Париж. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT со ссылкой на источник в близком окружении бизнесмена.

По информации журналистов, расследование дела против основателя мессенджера Telegram может занять как минимум год. Однако руководство Франции не исключает ускорения процесса, если в республику для дачи показаний прибудут брат предпринимателя Николай Дуров и вице-президент Telegram Илья Перекопский.

«Захотят ли они рисковать своей свободой, чтобы ускорить расследование в отношении Павла, — вопрос открытый», — говорится в материале.

При этом источник обратил внимание, что недавно основатель мессенджера согласился сотрудничать со следствием. Как он сказал, благодаря этому Дурову могут смягчить судебный контроль и обязать отмечаться в правоохранительных органах только один раз в неделю вместо двух. Более того, бизнесмен может получить право на время выезжать в другие страны — члены Европейского союза (ЕС).

24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже задержали основателя Telegram, впоследствии обвинив его в шести правонарушениях. В том числе речь идет об администрировании онлайн-платформы ради осуществления незаконных транзакций.

Тем не менее Дурова не стали держать под стражей, а поместили под судебный надзор. Предпринимателя обязали внести залог в размере €5 млн, а также не покидать территорию Франции.

Ранее журналисты узнали о наличии у Николая Дурова второго гражданства.