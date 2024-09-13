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Военкора Поддубного выписали из больницы

РИА Новости: военкора Поддубного выписали из НИИ Склифосовского

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Раненого в Курской области военного корреспондента Евгения Поддубного выписали из НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинский дрон атаковал автомобиль, в котором находился Поддубный, 7 августа. Военкор работал на территории Курской области и рассказывал о боях в окрестностях Суджанского района.

Изначально сообщалось, что спасти военного корреспондента не удалось. Однако позже эту информацию опроверг председатель комитета Госдумы РФ по обороне Дмитрий Саблин. Журналиста доставили в больницу в административном центре региона, где у него диагностировали тяжелый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета. Позже Поддубного доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского в Москве.

Журналист рассказал о произошедшем в интервью 11 августа.

Ранее Путин позвонил Поддубному и поздравил его с днем рождения.

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