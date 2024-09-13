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Подросток распылил на женщину перцовый баллончик на детской площадке в Обнинске

В Обнинске подросток распылил на женщину перцовый баллончик на детской площадке

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Телеграм-канал «ES! - канал Евгения Серкина»

В Обнинске женщине потребовалась медицинская помощь после встречи с подростком с перцовым баллончиком. Об этом сообщает Telegram-канал «ES!».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел неподалеку от торгового центра «Триумф-Плаза» на детской площадке. Несовершеннолетний распылил на женщину перцовый баллончик — информации о причинах его поступка не поступало.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Врачи оказали пострадавшей женщине первую помощь и сделали укол. В дальнейшем от госпитализации она отказалась и отправилась домой.

До этого в Ленобласти девочки-подростки распылили перцовый баллончик на 13-летнюю знакомую и ограбили ее. Правоохранители побеседовали с 14-летней шестиклассницей и 16-летней девушкой, которая нигде не учится и не работает. Известно, что обе ранее на учете в отделе по делам несовершеннолетних не стояли. Несовершеннолетних отпустили под обязательство о явке.

Ранее в Бурятии неизвестный ударил ребенка на детской площадке за отказ дать денег.

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