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В России предложили не принимать в вузы без «природного дара»

Губернатор Богомаз предложил не принимать в вузы без природного дара к обучению

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Сергей Пятаков/РИА Новости

У детей необходимо развивать природный дар к обучению, а при его отсутствии давать рабочие специальности. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в интервью Regnum.

«Как у Емели: в одно ухо влетело, в другое — вылетело, и ты сразу стал умным. Но так не бывает. Нужно учиться, трудиться и добиваться. А для этого нужен еще и природный дар», — заявил он.

По его словам, экономика в Брянской области будет полностью «заморожена» без мигрантов. Для исправления ситуации необходимо сократить высшее образование наполовину, оставив только бюджетные места в вузах.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, посвященной национальному проекту «Молодежь и дети», поручил профильным ведомствам до 4 марта 2025 года разработать стратегию развития образования до 2030 года. Соответствующие распоряжения были поручены Минпросвещения, Минфину, Минобрнауки и Рособрнадзору.

Ранее в Госдуме напомнили о мерах поддержки для семей со студентами.

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