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У главы РДК изъяли оружие из квартиры в Москве

В квартире главы РДК Капустина в Москве обнаружили и изъяли два вида оружия

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Evgeniy Maloletka/AP

У главы «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) изъяли два вида оружия, которое обнаружили в его квартире в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Из материалов дела следует, что Капустин владел травматическим пистолетом Streamer и охотничьим ружьем Mossberg 500a. В августе 2021 года истек срок действия разрешения на обладание ими. В сентябре 2022 года из-за нарушений оружие изъяли.

Также в документах указано, что главе РДК направляли предписание об устранении нарушений. Правоохранители предложили ему продлить лицензии и подать обращение с соответствующем заявлением. Однако, как уточняется в материалах, Капустин проигнорировал предупреждение.

Денис Капустин, по информации спецслужб, участвовал в боевых действиях на стороне украинских войск. Летом 2022 года глава РДК организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м — в составе вооруженной группы осуществил нападение на Брянскую область.

В ноябре 2023 года суд заочно приговорил Капустина к пожизненному заключению.

Ранее мать выписала Капустина из квартиры через суд.

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