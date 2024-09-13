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МВД объявило в розыск шестерых иностранных журналистов

МВД объявило в розыск журналистов Уолша и Баттистини за репортаж из Суджи

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Александр Кряжев/РИА Новости

Журналист американского телеканала CNN Ник Уолш и сотрудники итальянской телерадиокомпании Rai Стефани Баттистини и Симоне Траини объявлены в России в розыск, следует из базы данных российского МВД.

Ранее они подготовили репортаж из Курской области, куда 6 августа вторглись украинские войска. Основания для розыска не уточняются, но известно, что их преследуют по статье Уголовного кодекса.

Также в розыск объявлены три украинские журналистки — Наталья Нагорная, Диана Буцко и Олеся Боровик, и журналист Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) Николас Коннолли.

17 августа ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Траини и Баттистини, которые незаконно пересекли государственную границу и работали в Судже в Курской области.

5 сентября посольство РФ в Австралии заявило, что журналисты австралийского телеканала ABC Кэтрин Дисс и Флетчер Йенг, которые занимались освещением деятельности ВСУ в Курской области, понесут ответственность.

Ранее иностранные журналисты приехали в Курскую область вместе с ВСУ.

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