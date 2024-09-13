Ученый развеяла мифы об опасности мясных изделий из магазина

Мясо — источник полноценного белка, витаминов группы B, железа, фосфора и цинка. Продукты из мяса диетологи рекомендуют включать в рацион для контроля веса и улучшения обмена веществ. Ассортимент магазинов разнообразен и представлен как готовыми к употреблению (колбасные изделия, консервы, реструктурированные и цельнокусковые продукты из мяса, продукты в желе и т.д.), так и требующими дополнительной термической обработки (полуфабрикаты), рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры технологии и биотехнологии мяса и мясных продуктов Университета РОСБИОТЕХ Елена Литвинова.

«И карбонад, и колбасные изделия, и буженина изготавливаются из мяса, поэтому являются источником белка, микро- и макронутриентов. Различия в технологическом процессе производства, в использовании пищевых добавок, например, при производстве запеченных карбонада и буженины не используется нитритно-посолочная смесь, поэтому для этих продуктов характерно отсутствие розовой окраски, термическая обработка формирует особый деликатный вкус, свойственный каждому виду продукта», — отметила она.

Докторская колбаса разработана как диетический продукт для поддержания здоровья населения после гражданской войны.

«Технология разработана в 1930-е годы, а рецептурный состав колбасы обеспечивает содержание жира не более 20 г на 100 г продукта, то есть потребление 100 г «Докторской» обеспечивает 18,6–47,6 % от суточной нормы потребности взрослого человека в животных липидах, а по белку это количество колбасы соответствует 1 куриному яйцу. И те, и другие продукты необходимо включать в рацион современного человека», — резюмировала Литвинова.

Ранее ученый призвала не переоценивать высокое качество фермерских продуктов.