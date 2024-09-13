Каждый второй россиянин поддерживает свое репродуктивное здоровье

Больше половины — 52% -— россиян для поддержания своего репродуктивного здоровья предпринимают специальные действия. В их числе — прием витаминов и витаминно-минеральных комплексов, правильное питание, активный образ жизни. Это следует из результатов «Барометра отношения россиян к своему здоровью за 2024 год» — ежегодного исследования группы компаний «НИЖФАРМ», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно данным проведенных опросов, 23% мужчин и 40% женщин впервые задумывались о рождении первого ребенка в 18-20 лет.

При этом лишь 12% опрошенных россиян планируют рождение ребенка в ближайшее время. 57% россиян, принявших участие в исследовании, считают, что репродуктивное здоровье — это больше, чем только возможность забеременеть, выносить и родить здорового ребенка.

«Результаты данного исследования показывают, какие серьезные положительные изменения претерпевает Россия в плане отношения ее граждан к вопросам репродуктивного здоровья и демографии. Судя по данным опроса, сегодня россияне действительно серьезно задумываются не только о том, чтобы самим оставаться здоровыми, но и о том, как вырастить и воспитать здоровым новое поколение», — прокомментировал Дмитрий Пушкарь, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, главный

внештатный специалист-уролог Минздрава России, главный внештатный специалист-уролог ДЗМ.

Также стоит отметить, что 61% участников опроса считают необходимым включение программы образования о репродуктивном здоровье в школьную программу.

16% опрошенных россиян знают, что у них есть возможность (в случае необходимости) за счет ОМС пройти специальные обследования (например, УЗИ малого таза, молочных желез и т.п.). Каждый пятый (20%) из числа опрошенных россиян знает, что в 2024 году программа государственной диспансеризации дополнительно усилена по направлению

репродуктивное здоровье. Воспользовались же ею пока лишь 3% опрошенных.

«Отрадно, что 20% опрошенных уже знают о возможности диспансеризации в направлении репродуктивного здоровья, хотя отмечу, что не все дополнительные обследования могут быть выполнены в рамках ОМС. При этом очень жаль, что значительная часть россиян все еще не поддерживает активно свое репродуктивное здоровье, а обращается ко врачу уже непосредственно для получения медицинской помощи», — отметил Александр Попов, д.м.н., профессор, руководитель отделения оперативной гинекологии Московского областного НИИ акушерства и гинекологии, вице-президент Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ).

В топ-3 макрорегиона РФ, в которых доступность медицинских услуг по вопросам репродуктивного здоровья находится на хорошем уровне, вошли: Центральный федеральный округ (43%), Северо-Западный федеральный округ (37%), Сибирский и Приволжский федеральные округа (по 36%).

Ранее выяснилось, что половина россиян ждут комплексной поддержки здоровья от своего работодателя.