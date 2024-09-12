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В Москве полицейского задержали за сбыт наркотиков

В Москве задержали полицейского с более чем 20 свертками наркотиков

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Полицейского из Москвы подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, мужчина договорился с неизвестными о том, что будет сбывать запрещенные вещества. После этого сотрудник МВД хранил в своей машине наркотики, чтобы в последствии свертки попадали к потребителям.

«В ходе обыска в машине фигуранта обнаружено более 20 расфасованных свертков наркотических средств и психотропных веществ», – поделились в ведомстве.

О действиях полицейского удалось узнать с помощью грамотно спланированной работы следователей. Мужчину задержали, в отношении россиянина возбудили уголовное дело. Вскоре ему предъявят обвинение.

Сейчас проводятся мероприятия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего.

До этого в Нижнем Новгороде иностранца поймали за распространение наркотиков. Во время задержания при молодом человеке нашли коробку с большим свертком, в нем было несколько пакетиков. Выяснилось, что в них был метадон.

Ранее в Хакасии сельчанина наказали за ношение кепки с изображением листа конопли.

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