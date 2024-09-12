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В Южно-Сахалинске иностранец сбил россиянина с ног и намеренно переехал его

В Южно-Сахалинске иностранца задержали за то, что он переехал машиной мужчину

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Shutterstock/Daniel Tadevosyan

Житель Южно-Сахалинска пострадал в конфликте с иностранцем. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел около торгового центра. По версии следствия, по неизвестной причине между россиянином и 28-летним гражданином Таджикистана возник конфликт.

В какой-то момент иностранец сел за руль, сбил с ног пострадавшего и намеренно переехал его.

«После совершения преступления подозреваемый с места происшествия скрылся, однако, был оперативно задержан», – поделились в ведомстве.

Тем временем пострадавшего направили в больницу, где у него диагностировали множественные переломы, о подробностях не сообщается. Сейчас ему оказывают всю необходимую помощь.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело. На данный момент проводятся необходимые мероприятия, направленные на закрепление доказательств. Решается вопрос об избрании для гражданина Таджикистана меры пресечения.

Ранее женщина отомстила обокравшему ее мигранту, переехав его на машине несколько раз.

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