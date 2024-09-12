В Екатеринбурге иностранец надругался над 11-летней школьницей

Правоохранители Екатеринбурга подозревают иностранца в том, что он изнасиловал 11-летнюю девочку. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Инцидент произошел в Железнодорожном районе города. По словам собеседника, 20-летний выходец из Таджикистана остался в квартире один со школьницей, после чего изнасиловал. Известно, что девочка также приехала из другой страны.

«Суд отправил обвиняемого под стражу до 4 ноября», – поделился источник.

Еще один собеседник рассказал о том, что несовершеннолетняя жила в одной квартире с подозреваемым.

Сам молодой человек находился на территории России с нарушением миграционного законодательства.

До этого в Екатеринбурге задержали 37-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 12-летнего школьника. С мальчиком россиянин познакомился в игре, они обменялись телефонами. В какой-то момент они встретились в торговом центре.

Позже подозреваемый напросился к школьнику в гости, когда родителей не было дома, после чего надругался. Свою вину мужчина признал.

Ранее в Москве иностранец пытался изнасиловать девушку около станции метро.