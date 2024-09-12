Власти пообещали возобновить коммунальное обслуживание в освобожденных селах Курской области

В освобожденных селах Курской области восстановят подачу воды и света. Об этом сообщила ТАСС глава Кореневского района Марина Дегтярева.

«Ремонтные бригады выезжают частично, производят ремонт, где это возможно. Как только сделают электричество, наладим водоснабжение и газоснабжение», — рассказала чиновница.

Отмечается, что работы по восстановлению коммунального обслуживания пострадавших сел ведутся в ускоренном режиме из-за приближения зимы. Сейчас жители пострадавших населенных пунктов проживают в пунктах временного размещения. Перед их возвращением в дома помещения будут обследованы силовыми структурами из-за возможной опасности.

До этого в Минобороны рассказали об освобождении десяти населенных пунктов в Кореневском районе Курской области — Апанасовки, Бяхово, Вишневки, Викторовки, Внезапного, Гордеевки, Краснооктябрьского, Обуховки, Снагости и 10-го Октября.

Ранее в Госдуме оценили возможность дополнительной мобилизации.