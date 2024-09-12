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В России объявили в розыск журналистов, посетивших Курскую область вместе с ВСУ

В РФ в розыск объявлены иностранные журналисты, пересекшие границу под Курском

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Александр Кряжев/РИА Новости

МВД России объявило в розыск по уголовной статье ряд иностранных журналистов, которые незаконно пересекли государственную границу РФ в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В публикации отмечается, что по статье Уголовного кодекса РФ разыскиваются журналисты итальянского телеканала RAI Стефани Баттистини, германской телерадиовещательной корпорации Николас Симон Конноли, а также три украинские журналистки Наталья Нагорная, Диана Буцко и Олеся Боровик.

В начале сентября в посольстве России в Канберре заявили, что журналисты австралийского телеканала ABC Кэтрин Дисс и Флетчер Йенг, которые незаконно пересекли границу РФ и занимались «освещением» деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, понесут ответственность за пересечение российской границы.

30 августа посольство РФ в Лондоне предупредило журналистов о санкциях за поездки в Курскую область. Заявление последовало после публикации в The Times репортажа Кэтрин Филп из оккупированной ВСУ Суджи. Прибытие Филп в Россию вместе с иностранными войсками названо грубым нарушением правил работы иностранных журналистов в РФ.

Ранее в МИД РФ назвали условия для посещения западными журналистами Курской области.

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