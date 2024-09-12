Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На ВДНХ до поздней осени можно будет увидеть розы и георгины

Москвичи смогут любоваться цветами на ВДНХ до конца октября

close
Е. Самарина/Mos.ru

До конца октября на ВДНХ будут цвести розы, гортензии, бегонии и георгины, сообщается на сайте mos.ru.

Розы на ВДНХ представлены сортами «Королева сада», «Леонардо да Винчи», «Золотая осень» и другими. Также справа от павильона № 1 «Центральный» можно увидеть розы сорта «Глория дэй» и «Миранда».

Территорию ВДНХ также украшают гортензии, представленная сортами «Ванилла фрейз», «Грандифлора», «Биг» и другими.

Любящие георгины смогут увидеть цветущие растения у павильона № 1 «Центральный» и в Рязанском сквере.

Напомним, 1 августа 2024 года выставке ВДНХ исполнилось 85 лет. В рамках празднования для гостей провели экскурсии, серия игр «Что? Где? Когда?», мастер-классы и другие активности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами