На ВДНХ до поздней осени можно будет увидеть розы и георгины

До конца октября на ВДНХ будут цвести розы, гортензии, бегонии и георгины, сообщается на сайте mos.ru.

Розы на ВДНХ представлены сортами «Королева сада», «Леонардо да Винчи», «Золотая осень» и другими. Также справа от павильона № 1 «Центральный» можно увидеть розы сорта «Глория дэй» и «Миранда».

Территорию ВДНХ также украшают гортензии, представленная сортами «Ванилла фрейз», «Грандифлора», «Биг» и другими.

Любящие георгины смогут увидеть цветущие растения у павильона № 1 «Центральный» и в Рязанском сквере.

Напомним, 1 августа 2024 года выставке ВДНХ исполнилось 85 лет. В рамках празднования для гостей провели экскурсии, серия игр «Что? Где? Когда?», мастер-классы и другие активности.