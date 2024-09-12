Жителю Севастополя дали 16 лет за попытку взорвать машину военнослужащего

Южный окружной военный суд приговорил 40-летнего жителя Севастополя Владимира Пазина к 16 годам лишения свободы и оштрафовал на 300 тысяч рублей за госизмену и подготовку к теракту. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Суд выяснил, что мужчина передал через мессенджер представителю другой страны сведения о местонахождении автомобиля, который принадлежит военнослужащему Вооруженных сил России, и окружающей обстановке.

Затем он, по указанию собеседника, забрал в тайнике самодельное взрывное устройство и планировал подорвать автомобиль, добавили в прокуратуре. В итоге его действиям помешали правоохранительные органы.

По решению суда первые три года лишения свободы преступнику предстоит провести в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строго режима.

До этого ФСБ России задержала жительницу Ростовской области по подозрению в государственной измене. По версии следствия, в марте 2024 года она передала Киеву сведения о местах дислокации российских военнослужащих.

Ранее суд заочно приговорил севастопольца к 16 годам лишения свободы за вступление в ряды ВСУ.