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Пожарные приехали на вызов, чтобы спасти обезьяну, застрявшую на крыше дома

UPI: в США пожарные спасли обезьяну, которая отказывалась слезать с крыши дома

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Luce Fire Territory/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США пожарные приехали на вызов, чтобы спасти обезьяну, застрявшую на крыше дома, пишет UPI. Спасатели шутят, что такого клиента у них еще не было.

Как рассказали в пожарной части в штате Индиана, к ним поступил вызов о помощи. Позвонивший рассказал, что его домашняя обезьяна сбежала на улицу, забралась на крышу здания и не может самостоятельно оттуда спуститься.

Приехавшим спасателям удалось благополучно снять животное и передать его в руки полицейских, которые прибыли по адресу вместе с медиками, пока доктора оказывали помощь владельцу обезьяны. Сообщается, что после этого питомец был передан ветеринарам, которые не нашли у него проблем со здоровьем.

Получив обезьянку обратно, хозяин животного пообещал внимательнее за ним следить, чтобы подобные случаи не повторялись.

Ранее в США собака разгрызла пауэрбанк и устроила сильный пожар.

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