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Названы самые популярные направления для путешествий по России

АТОР: в России растет спрос на медицинский туризм

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Пресс-служба администрации Краснодарского края

Среди самых популярных направлений для путешествия по России первое место занимает Краснодарский край. Также у жителей повышается спрос на медицинский туризм, рассказал вице-президент по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин в пресс-центре НСН.

Второе место в топе популярных направлений после Краснодарского края заняла Москва, третье – Санкт-Петербург. Далее следует Крым, а замыкают рейтинг Минводы. По словам Ромашкина, туда россияне едут в основном ради медицинского туризма.

«Сейчас в принципе растет спрос на оздоровление во всех возрастных группах», — заключил эксперт.

Напомним, специалисты также выяснили, что осенью по сравнению с летом увеличился интерес туристов к отдыху в Архызе и Йошкар-Оле: количество бронирований в обоих городах выросло в 2 раза. Также в тройке лидеров – Челябинск, где будут отдыхать на 75% больше россиян, чем летом.

Россиянам ранее назвали популярные экзотические направления для путешествий зимой.

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