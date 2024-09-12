Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков оценил вероятность переноса саммита БРИКС из-за атак БПЛА

Песков: переносить саммит БРИКС из Казани на фоне атак БПЛА не планируется

close
Максим Богодвид/РИА Новости

Переносить саммит БРИКС из Казани в другой город на фоне атак беспилотных летательных аппаратов не планируется. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает радиостанция «Маяк».

«Подготовка продолжается, готовимся к саммиту», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

В ответ на вопрос о том, были ли у Кремля планы по переносу саммита из-за атак беспилотников, Песков ответил отрицательно.

Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Саммит организации пройдет в Казани в октябре. Содружество было основано в 2006 году, в рамках Петербургского экономического форума. Затем, с 2009 года, представители правительств государств ежегодно проводят различные встречи на официальных саммитах.

Слово БРИКС является акронимом, который образован от названий входящих в союз государств на английском языке (Brazil, Russia, India, China, South Africa).

Ранее в Сербии заявили, что страна может вступить в БРИКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами