Песков оценил вероятность переноса саммита БРИКС из-за атак БПЛА

Переносить саммит БРИКС из Казани в другой город на фоне атак беспилотных летательных аппаратов не планируется. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает радиостанция «Маяк».

«Подготовка продолжается, готовимся к саммиту», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

В ответ на вопрос о том, были ли у Кремля планы по переносу саммита из-за атак беспилотников, Песков ответил отрицательно.

Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Саммит организации пройдет в Казани в октябре. Содружество было основано в 2006 году, в рамках Петербургского экономического форума. Затем, с 2009 года, представители правительств государств ежегодно проводят различные встречи на официальных саммитах.

Слово БРИКС является акронимом, который образован от названий входящих в союз государств на английском языке (Brazil, Russia, India, China, South Africa).

Ранее в Сербии заявили, что страна может вступить в БРИКС.