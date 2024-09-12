В Воронежской области пожарные тушат огонь на 10 га

В Воронежской области горит сухая трава на огромной площади. Об этом сообщили в пресс-службе областного МЧС России.

«Поступило сообщение о загорании сухой травы возле садоводческих товариществ «Дорожник» и «Березка». В связи с крайне неблагоприятными условиями для пожаротушения, наивысшим классом пожарной опасности произошло быстрое распространение огня», — уточнили в ведомстве.

К 13:00 огонь успел распространиться на площади в 10 гектаров.

В ведомстве уточнили, что с пожаром борются 19 расчетов, а шесть поливомоечных машин заняты в подвозе воды. В ликвидации ЧП участвуют порядка ста человек.

«Работу подразделений на месте пожара в районе Семилукских Выселок сильно осложняет порывистый ветер, постоянно меняющий направление», — пояснили спасатели.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что основная задача пожарных — не подпустить огонь к населенным пунктам.

Ранее в центре и на юге России спрогнозировали высокую пожарную опасность.