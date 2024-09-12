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В Кемеровской области ввели режим ЧС ради спасения урожая

В Кузбассе ввели режим ЧС в агросекторе из-за ливней

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Виталий Аньков/РИА Новости

Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня ввели в агропромышленном секторе Кемеровской области из-за ливней. Соответствующее постановление, которое подписал губернатор Илья Середюк, опубликовано на сайте правительства региона.

«Ввести с 12 сентября 2024 года и до особого распоряжения на территории Кемеровской области режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» в агропромышленном комплексе и установить региональный уровень реагирования», — отмечается в документе.

Середюк поручил организовать непрерывный контроль за состоянием сельскохозяйственных культур, мониторинг и прогнозирование развития ЧС, а также оценить ее социально-экономические последствия. Режим ЧС ввели для устранения угрозы продовольственной безопасности, говорится в постановлении.

Главам районов Кемеровской области рекомендовали принять неотложные меры для завершения уборочных работ.

Двумя днями ранее режим ЧС из-за обильных осадков ввели в соседнем с Кузбассом регионе — Новосибирской области. Местные власти сообщали, что переувлажнение почвы сказывается не только на сроках уборки, но и на качественных и количественных показателях урожая.

Ранее несколько поселков в Иркутской области оказались «утоплены в грязи» из-за дождей.

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