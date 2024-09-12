Россиянам придется 199 лет не пить кофе, чтобы купить квартиру в Москве

Квартиру в Москве россиянам получится купить быстрее, чем в Дубае, если отказаться от кофе, поездок на такси и походов в рестораны. Правда, в обоих случаях речь идет более чем о 75 годах такой «экономии». Это показало исследование компании «Бюро Негинского», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, согласно выводам аналитиков, чтобы приобрести недвижимость в Дубае, потребуется 82 года не ездить на такси и 230 лет не пить кофе. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Дубае составляет около 29 млн рублей. Таким образом, россиянину будет нужно отказаться от 170 600 чашек кофе, 61 700 поездки на такси, а также — от 31 082 (323 года) случая похода в ресторан или заказа доставки еды.

В Москве получится накопить на квартиру (средняя стоимость 25 млн рублей) таким способом чуть быстрее — за 71 год отказа от такси и через 199 лет при отказе от кофе. Речь идет о 148 тыс. чашках кофе, 53 131 поездках на такси и 26 753 раза (279 лет) — походы в ресторан и доставка еды.

Аналитики посчитали это, учитывая среднюю стоимость чашки кофе, средний чек по итогам похода в ресторан и средний чек поездки на такси. Учитывались данные таких сервисов, как «Платформа ОФД», «Контур.Маркет» и «Чек Индекс». В результате выяснилось, что в среднем россияне в месяц тратят на кофе (при условии не менее двух чашек в день) почти 10,5 тыс. рублей, на рестораны и доставку — почти 7,5 тыс., а на такси — чуть более 29 тыс. (при условии использования не менее двух раз в день).

Ранее в Москве на четверть выросли цены на аренду премиальных квартир.