Петербурженка попыталась покинуть квартиру через окно, но застряла на трубе

В Петербурге спасатели помогли женщине, которая решила покинуть квартиру через окно, но застряла на трубе. Об этом во «ВКонтакте» сообщает группа «Кировский район, Санкт-Петербург».

По информации группы, инцидент произошел в доме №85 на улице Народного Ополчения. Женщина по неустановленной причине решила покинуть квартиру не через дверь, а через окно, и стала ползти вниз по водосточной трубе.

Однако в какой-то момент петербурженка застряла и не смогла двигаться дальше. Ей на помощь пришел очевидец, который придерживал ее до тех пор, пока на место не прибыли сотрудники экстренных служб.

Всего женщина провела на трубе около часа. Прибывшие на место спасатели подвели к петербурженке лестницу и спустили ее на землю. Информации о состоянии женщины не поступало.

Ранее пьяный приморец пытался попасть в квартиру через окно и оказался в больнице.