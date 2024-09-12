Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Замначальника крымской Росгвардии арестовали за превышение полномочий

Хинштейн сообщил об аресте замначальника Росгвардии по Крыму Салманова

close
Александр Хинштейн»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Александр Хинштейн»

Заместителя главы управления Росгвардии по Республике Крым Виталия Салманова арестовали на два месяца по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной думы РФ Александр Хинштейн.

По его словам, в июне 2022 года Салманов заключил госконтракт на ремонт казармы спецназа стоимостью 20 млн рублей. Работы выполнили не полностью, но Салманов подписал акты и провел приемку контракта. Ущерб для бюджета составил около 1,5 млн. рублей, отметил парламентарий.

«Теперь Салманову предстоит ответить и своим рублем, и свободой», — заключил Хинштейн.

В этот же день в Петербурге задержали главу «Ленбытхима» по делу о поставках для Минобороны. По версии следствия, он умышленно завысил цены на сырье и материалы при исполнении государственных контрактов, заключенных на сумму свыше 115 млн рублей с «Военторгом». Речь о поставке имущества для нужд Департамента ресурсного обеспечения Минобороны. Таким образом ему удалось похитить 20 млн рублей, утверждает СК.

Ранее в Краснодаре задержали генерального директора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна по подозрению в хищении более 7,2 млн рублей у Минобороны РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами