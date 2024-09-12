Замначальника крымской Росгвардии арестовали за превышение полномочий

Заместителя главы управления Росгвардии по Республике Крым Виталия Салманова арестовали на два месяца по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной думы РФ Александр Хинштейн.

По его словам, в июне 2022 года Салманов заключил госконтракт на ремонт казармы спецназа стоимостью 20 млн рублей. Работы выполнили не полностью, но Салманов подписал акты и провел приемку контракта. Ущерб для бюджета составил около 1,5 млн. рублей, отметил парламентарий.

«Теперь Салманову предстоит ответить и своим рублем, и свободой», — заключил Хинштейн.

В этот же день в Петербурге задержали главу «Ленбытхима» по делу о поставках для Минобороны. По версии следствия, он умышленно завысил цены на сырье и материалы при исполнении государственных контрактов, заключенных на сумму свыше 115 млн рублей с «Военторгом». Речь о поставке имущества для нужд Департамента ресурсного обеспечения Минобороны. Таким образом ему удалось похитить 20 млн рублей, утверждает СК.

Ранее в Краснодаре задержали генерального директора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна по подозрению в хищении более 7,2 млн рублей у Минобороны РФ.