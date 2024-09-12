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В Москве загорелся магазин «Смешные цены»

В Москве произошел пожар в магазине «Смешные цены» возле метро «Академическая»

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МЧС РФ по г. Москве

В Москве загорелся магазин «Смешные цены», который располагался в подвале жилого дома. Об этом сообщает Агентство «Москва», ссылаясь на источники.

По данным журналистов, в магазине возле станции метро «Академическая» произошло сильное задымление.

К настоящему моменту пожар был потушен, пострадавших в результате инцидента нет.

Накануне в Удмуртии загорелась сауна, в которой отдыхали 27 человек. Когда несколько парней пошли в парилку, из двери наружу вырвалось пламя. Предварительно установлено, что пожар произошел из-за перегрева печи. Пламя потушили, обошлось без трагедии, но два молодых человека получили ожоги. Инцидент попал на видео.

Ранее в Москве произошел пожар в ресторане грузинской кухни «Вкус огня».

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