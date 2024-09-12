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Максим Шевченко объяснил драку со Сванидзе в 2018 году

Шевченко: Сванидзе доказал свой стальной характер во время драки в 2018 году

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Евгений Биятов/Евгений Одиноков/РИА Новости

Политолог Максим Шевченко в разговоре с RTVI назвал тележурналиста и общественного деятеля Николая Сванидзе, скончавшегося 11 сентября, человеком со стальным характером и заявил, что их драка в 2018 году была «мужским конфликтом».

«Но он имел стальной характер, что и доказал во время нашего прискорбного инцидента в редакции «Комсомольской правды»... Это был мужской конфликт, и он, и я выразили сожаление, но от своих принципов мы не отказывались никогда», — сказал Шевченко.

По его словам, после драки в студии они со Сванидзе перешли на «вы», хотя до этого общались на «ты». Он также назвал журналиста выдающимся историком и большим человеком. По мнению Шевченко, сейчас в российской журналистике нет личностей, которые были бы сравнимы по уровню со Сванидзе.

Драка между Сванидзе и Шевченко произошла 30 января 2018 года на радиостанции «Комсомольская правда». Оппоненты обсуждали фильм «Смерть Сталина», который запретили к показу на территории РФ.

В ходе дискуссии гости студии стали высказаться по поводу сталинизма, и вскоре спор перешел на повышенные тона. В определенный момент Сванидзе встал и дал Шевченко пощечину, после чего началась потасовка, которую пришлось разнимать сотрудникам радиостанции.

11 сентября 2024 года Николай Сванидзе скончался в возрасте 69 лет в своей московской квартире от последствий долгой болезни.

Ранее член СПЧ Ева Меркачева рассказала о последних месяцах жизни Сванидзе.

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