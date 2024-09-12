Группа обманутых блогерами россиянок вернула деньги за курсы саморазвития

Ленинский районный суд Краснодара обязал двух индивидуальных предпринимателей-блогеров, которые продавали онлайн-курсы личностного развития, вернуть деньги покупательницам. С иском обратились 30 женщин, посчитавших, что их обманули. Об этом сообщили в пресс-службе государственного органа.

Заявительницы указали, что приобрели курс «Топ Менеджер Блогов», который состоял из нескольких блоков: обучение должно было проходить на онлайн-платформе. Часть женщин купили тариф «Премиум» за 34 999 рублей, другие — «VIP» за 49 999 рублей. После получения денег блогеры изменили программу занятий, задания учениц никто не проверял. Также женщины уточнили, что темы уроков раскрыты не были. Позже заявительницы узнали, что предприниматели украли этот курс у конкурентов.

Суд, рассмотрев претензии истцов, нашел их обоснованными и удовлетворил частично.

«С ответчиков в пользу каждого из истцов солидарно взыскано: уплаченные денежные средства в размере от 33 000 до 50 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере от 16 000 до 25 000 рублей, компенсация морального вреда в размере 1000 рублей», — пояснили в суде.

Всего блогеры должны выплатить обманутым покупательницам более 1,2 млн рублей.

Ранее в Тульской области подросток перевела лже-блогеру 400 тыс. рублей с телефона матери.