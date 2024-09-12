Разбойники напали на подростка в Москве и отобрали у него телефон, угрожая ножом

В Москве разбойники напали на 16-летнего подростка и отобрали у него телефон, угрожая ножом. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

По информации ведомства, инцидент произошел 8 сентября на улице Садовники. Двое юношей настигли подростка возле дома и, угрожая ему предметом, похожим на нож, отобрали у несовершеннолетнего телефон и скрылись. На кадрах с места происшествия видно, как один из злоумышленников бьет, толкает и хватает пострадавшего за шею.

Сотрудники правоохранительных органов по факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о разбое, совершенном группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия. Стражи порядка установили и задержали двоих подозреваемых в нападении юношей 2004 и 2005 годов рождения — сейчас с ними проводятся следственные действия.

Ранее мужчина с ножом набросился на двух женщин в Южно-Сахалинске и порезал их.