Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Разбойники напали на подростка в Москве и отобрали у него телефон, угрожая ножом

В Москве юноши напали на подростка и отобрали у него телефон, угрожая ножом

В Москве разбойники напали на 16-летнего подростка и отобрали у него телефон, угрожая ножом. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

По информации ведомства, инцидент произошел 8 сентября на улице Садовники. Двое юношей настигли подростка возле дома и, угрожая ему предметом, похожим на нож, отобрали у несовершеннолетнего телефон и скрылись. На кадрах с места происшествия видно, как один из злоумышленников бьет, толкает и хватает пострадавшего за шею.

Сотрудники правоохранительных органов по факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о разбое, совершенном группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия. Стражи порядка установили и задержали двоих подозреваемых в нападении юношей 2004 и 2005 годов рождения — сейчас с ними проводятся следственные действия.

Ранее мужчина с ножом набросился на двух женщин в Южно-Сахалинске и порезал их.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами