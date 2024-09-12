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Патриарху Кириллу стало плохо в Петербурге

«Фонтанка»: патриарху Кириллу стало плохо после выступления в Петербурге

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу стало плохо после выступления на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге, где завершился крестный ход. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, глава Русской православной церкви (РПЦ) почувствовал себя плохо после завершения крестного хода в честь перенесения мощей Александра Невского. В итоге его под руки сопроводили к скорой.

Как заявил источник «Фонтанки» в Смольном, причиной произошедшего стала жара.

«Все нормально, ему помогли медики и он уехал на своей машине», — добавил он.

11 сентября патриарх Кирилл выступил на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. В частности, он отметил, что России нельзя терять «первородства» и своего пути.

Глава РПЦ также подверг критике Олимпиаду во Франции. По его словам, она отражает «падающую вниз траекторию духовной и культурной составляющей западной цивилизации».

Кроме того, он выразил мнение, что повсеместное внедрение технологий с искусственным интеллектом ведет человечество к приближению Апокалипсиса при условии, что люди начнут утрачивать веру в Бога.

Ранее Патриарх Кирилл призвал не «заигрывать перед молодежью».

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