Россиянин прилег отдохнуть на сапборде и едва не оказался в Турции

В Краснодарском крае турист не рассчитал свои силы во время прогулки по морю на сапборде, чтобы вернуться на берег ему понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает «Кубань 24» в Telegram-канале.

Инцидент произошел 11 сентября. Мужчина днем вышел из Джубги в открытую воду на сапборде. В какой-то момент он устал и лег на доску, чтобы передохнуть. Когда передышка закончилась, поднялся ветер, который начал относить мужчину от берега. Вернуться в точку отправления он не смог и связался с экстренными службами.

Спасатели нашли туриста в десяти километрах от берега и эвакуировали его. Медицинская помощь мужчине не понадобилась.

За несколько дней до этого специалисты выходили в море, чтобы помочь другому туристу — он отправился в плавание на самодельном плоту, назвав судно «Беглый раб — 12».

Ранее петербуржцы не позволили трем школьникам уплыть в ночь на самодельном плоту и вызвали полицию.