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Почвовед раскрыла, какую почву любят большинство растений в огороде

Почвовед Ковалева: слабокислую почву любит большинство растений в огороде

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Shutterstock

Большинство растений в огороде предпочитают слабокислую почву или почву, близкую к нейтральной. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала доктор биологических наук, профессор факультета почвоведения МГУ, почвовед Наталья Ковалева.

Она напомнила, что почва бывает очень кислой, среднекислой, слабокислой и нейтральной. При этом слабокислые почвы любят картофель и земляника, нейтральные — голубика. Кислые, по словам эксперта, не подходят ни одному из растений.

«Большое заблуждение, что почву надо подкислять. На кислой почве, как на голодном пайке, плохо всем. В кислой почве, кроме водорода, ничего нет, а растениям нужны элементы питания. Нужно не подкислять почвы под эти растения, а вносить туда алюминий. Гортензиям или рододендронам, например, алюминий нужен, потому что он один из агентов, которые поддерживают кислотность», — отметила Ковалева.

Американские ученые из Института Солка в Калифорнии до этого обнаружили ключевой ген TBR, позволяющий растениям защищаться от тяжелых металлов в почве. По словам исследователей, открытие позволит активировать этот ген в других растениях, что поможет создать более устойчивые к загрязнению почвы культуры.

Ранее дачникам рассказали, как ухаживать за почвой в огороде.

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