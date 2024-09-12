Обвиняемый в покушении на Прилепина признал вину

Гражданин Украины Александр Пермяков, который обвиняется в покушении на писателя Захара Прилепина, признал вину в суде. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обвинение понятно. Вину признаю», — сказал обвиняемый.

Во 2-м Западном окружном военном суде проходят слушания по уголовному делу в отношении Пермякова.

6 мая 2023 года в машине, в которой писатель Прилепин ехал с Александром Шубиным в Нижегородской области, произошел взрыв. Писателя госпитализировали, ему провели несколько операций. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт.

По данным следствия, в июле 2022 года сотрудники СБУ за денежное вознаграждение в 145 тыс. рублей привлекли находящегося на территории Украины Пермякова к совершению теракта в отношении Прилепина. Пермяков прошел обучение стрельбе, сборке взрывных устройств, наблюдению, ему выдали средства связи, оружие, взрывчатку и поддельный паспорт на имя гражданина Казахстана.

Пермякова задержали в день теракта, и тот признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. В середине августа дело покушавшегося на Прилепина украинца поступило в суд.

Ранее сообщалось, что Пермяков не раскаялся.