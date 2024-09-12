Ростовский байкер отлупил по голове ребенка с аутизмом, когда тот потрогал его мотоцикл

В Аксае Ростовской области конфликт между байкером и ребенком с аутизмом закончился разборками полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Ростов».

Все произошло на улице около ледовой арены «ЛедАкс», где проходят занятия клуба адаптивного хоккея для детей с ментальными расстройствами и ограниченными возможностями здоровья. На кадрах видеозаписи, опубликованной с камеры наблюдения, школьник подходит к припаркованному у стадиона синему мотоциклу и начинает стучать по нему. Владелец транспортного средства подлетает к мальчику и отвешивает ему размашистый подзатыльник. После этого, по словам руководителя спортивной секции, которую посещает попавший в кадр мальчик с аутизмом, между матерью ребенка и мотоциклистом случилась словесная перепалка. Последний якобы высказывался оскорбительно и пытался выбить телефон из рук женщины, когда та хотела сфотографировать его байк.

Мужчина скрылся с места конфликта, родители ребенка с инвалидностью обратились в полицию.

Ранее мужчина спасся от похищения неизвестными в Иркутске благодаря пришедшим на помощь прохожим.