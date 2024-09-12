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Следствие установило соучастника покушения на Прилепина

СК: установлен и объявлен в розыск соучастник покушения на Захара Прилепина

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Следствие установило соучастника покушения на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«В ходе расследования собран комплекс доказательств, в том числе проведен ряд экспертиз, подтверждающих причастность Александра Пермякова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) к инкриминируемому преступлению», — отметили в сообщении.

В ведомстве уточнили, что фигурант полностью признал вину, следствие также установило его подельника, которого уже объявили в розыск.

В четверг, 12 сентября, во 2-м Западном окружном военном суде проходят слушания по уголовному делу в отношении гражданина Украины Александра Пермякова, обвиняемого в совершении террористического акта и покушении на жизнь Захара Прилепина.

6 мая 2023 года в машине, в которой Прилепин ехал с Александром Шубиным в Нижегородской области, произошел взрыв. Писателя госпитализировали, ему провели несколько операций. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт. В середине августа дело покушавшегося на Прилепина украинца поступило в суд.

Ранее покушавшийся на Прилепина украинец не раскаялся.

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