Telegram хотят перевести на татарский язык

Татарстанский Институт языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова (ИЯЛИ) присоединился к работе по переводу интерфейса мессенджера Telegram на татарский язык. Об этом сообщает «Реальное время».

По его данным, представители образовательного учреждения будут улучшать перевод, который практически в одиночку выполнил инженер Ильгиз Зигангиров.

«Когда я услышал о проекте, с одной стороны, обрадовался, с другой — огорчился. Порадовался, что взялись за такое дело, что есть инициатива в сфере языка. С другой — что начавшего работу критикуют. И что мы не взялись за работу совместно. Мой тезка — не филолог, не специалист — взялся за работу», — сказал директор ИЯЛИ Ильгиз Халиков.

По его словам, перевод Зигангирова необходимо улучшить с научной точки зрения. Директор института добавил, что это позволит пропорционально расширить сферу употребления татарского языка и увеличить число возможностей для его роста.

В начале сентября сообщалось, что татарский раздел «Рувики» уделяет большое внимание региональной тематике. За последние три месяца были созданы более 80 уникальных статей по международным, всемирным и государственным праздникам.

Ранее стилист Рогов станцевал в народном татарском костюме.