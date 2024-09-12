Россиянам назвали ежедневную безопасную дозу алкоголя

Безопасной дозой алкоголя является одна чайная ложка водки в день – в этом случае он будет действовать как релаксант и не приведет к привыканию, рассказал нарколог Александр Ковтун. В беседе с 360.ru он согласился, что никто не может ограничиться таким количеством потребляемого спиртного, а также оценил идею запретить продажу алкоголя людям до 21 года.

«Практика показывает, что никто не может ограничиться этой дозой. Поэтому лучше вообще не прикасаться к алкоголю», — подчеркнул врач.

Он добавил, что если человек зависим, то родственникам важно убедить его начать лечение, несмотря на встречную агрессию.

Что касается идеи депутатов Госдумы запретить продажу спиртного людям в возрасте до 21 года, то, по мнению нарколога, такие меры не нужны, так как их слишком сложно контролировать.

В свою очередь эксперт Центра политических технологий, социолог и социальный психолог Алексей Рощин считает, что подобные запреты в сфере торговли алкоголем приведут к развитию серого рынка и не окажут существенного влияния на россиян.

«У нас есть ошибочное и инфантильное убеждение, что если власть что-то потребует, то это будет действовать незамедлительно», – заключил он.

Напомним, депутаты Госдумы готовят законопроект о запрете продажи и употребления алкоголя гражданам, чей возраст не достиг 21 года. Парламентарии считают, что подобная мера нужна для продолжения «мягкой, аккуратной антиалкогольной политики».

Ранее наркологи заявили, что на смену алкогольным психозам россиян пришла приверженность ЗОЖ.