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Меркачева рассказала о последних месяцах жизни Сванидзе

Член СПЧ Меркачева: Сванидзе показывал, что он живой — во всех смыслах

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Владимир Песня/РИА Новости

Ушедший из жизни 11 сентября тележурналист и общественный деятель Николай Сванидзе мужественно сражался с недугом. Об этом рассказала член Совета по правам человека Елена Меркачева, сообщает mk.ru.

По ее словам, когда Сванидзе вышел из комы, врачи предупреждали, что восстановление будет долгим. Журналист не сразу начал общаться, но потом стал писать Меркачевой.

«Он обычно показывал, что следит за жизнью, что он живой — во всех смыслах. Это было крайне важно», — поделилась она.

Когда Сванидзе говорил о своем здоровье, то, как рассказала Меркачева, подчеркивал: «Бывало и получше, но ничего, живой».

Освобождение некоторых заключенных было бы лучшим подарком ему на день рождения, продолжила Меркачева. Кроме того, Сванидзе благодарил, что правозащитники хранят память о коллеге, общественном и политическом деятеле Андрее Бабушкине, добавила член СПЧ.

Сванидзе ушел из жизни накануне в возрасте 69 лет в своей квартире в Москве, причиной назвали пневмонию.

В СПЧ «Газете.Ru» рассказали, что его «разбил инсульт».

Ранее в Москве умер бывший главный редактор «Ведомостей».

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