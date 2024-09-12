Россиянин, изрезавший ножом ребенка и двух прохожих, получил 15 лет колонии

Октябрьский районный суд Краснодара огласил приговор 27-летнему местному жителю, который напал с ножом на двух прохожих и несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как удалось установить и доказать следствию, в январе 2024 года пьяный житель Краснодара напал с ножом на трех человек. Он ранил в живот 12-летнюю девочку и изрезал еще двух прохожих.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования обвиняемый не признал свою вину и не раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Рязани неизвестный злоумышленник ударил девушку ножом возле детского сада. Он нанес ей удары лезвием и убежал с места происшествия. По словам очевидцев, злоумышленник мог намереваться ее изнасиловать. Пострадавшая находилась в шоковом состоянии.

Ранее мужчина с ножом набросился на двух женщин в Южно-Сахалинске и порезал их.