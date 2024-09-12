Медики боролись за жизнь журналиста Сванидзе около часа

Журналиста Николая Сванидзе пытались реанимировать около часа. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, скорая приехала к журналисту домой в квартиру в Щукино в районе 23:00 11 сентября. Он был в сознании, но его состояние быстро ухудшалось. Медики начали его откачивать, но в итоге писатель так и не пришел в сознание. Спустя почти час у Сванидзе остановилось сердце.

Николая Сванидзе не стало в возрасте 69 лет. Информацию подтвердила член Совета по правам человека Ева Меркачева. Причиной стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне ишемической болезни.

По словам Меркачевой, в последнее время Сванидзе «пошел на поправку», однако «не смог восстановиться». Он жаловался на проблемы с дыханием и температуру, но от госпитализации отказывался.

В 2023 году Сванидзе попал в больницу с пневмонией и отеком легких, некоторое время он находился в медикаментозном сне, а после улучшения состояния продолжил лечение в Израиле.

Ранее журналист Владимир Познер назвал качества Сванидзе, за которые его всегда уважали.