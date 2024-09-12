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Ученые за 100 лет не смогли найти мощи святого Даниила Московского

РИА: о судьбе мощей Даниила Московского ничего не известно на протяжении века

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

О судьбе мощей святого благоверного князя Даниила Московского ничего не известно уже на протяжении 100 лет, с момента их исчезновения. Об этом сообщает РИА Новости.

С XVIII по XIX век мощи небесного покровителя Москвы хранились в разных храмах, пока не попали в Троицкий монастырь. Его закрыли большевики и вывезли из обители всю утварь и иконы.

О судьбе мощей было известно лишь узкому кругу монахов, большинство из которых расстреляли. Согласно одной из версий, мощи святого Даниила Московского могли спрятать под храмом Воскресения Словущего. По другой — мощи покоятся под стенами Даниловой обители.

«За минувшие десятилетия археологи многое изучили в монастыре. Но далеко не все. Так что тайна судьбы главной столичной святыни до сих пор не раскрыта», — резюмировал автор публикации.

В конце августа орденом Святого благоверного князя Даниила Московского (I степени) за вклад в развитие церковно-государственных отношений президента Белоруссии Александра Лукашенко наградил патриарх Кирилл.

Ранее на Соловках обнаружили «капсулу времени», которую спрятали в 1970 году.

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