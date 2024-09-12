Прокуратура проверит детский лагерь в Туапсе, где девочка чуть не захлебнулась в бассейне

В Туапсе организовали проверку детского лагеря, где с ребенком произошел несчастный случай в бассейне. Об этом сообщает прокуратура региона.

Туапсинская межрайонная прокуратура проверит детский оздоровительный лагерь «Созвездие» в селе Ольгинка на предмет нарушений при организации отдыха несовершеннолетних. Причиной стал несчастный случай с девочкой 2015 года рождения.

Инцидент произошел 11 сентября. Девочка купалась в бассейне детского лагеря вместе с другими несовершеннолетними в сопровождении вожатых. Однако во время игр ребенок хлебнул воды и отправился на дно — ее вытащили из воды и реанимировали. После этого школьницу доставили в медицинское учреждение в Туапсе, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

Ранее в Дагестане двухлетний мальчик захлебнулся в бассейне.