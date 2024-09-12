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Россиянам рассказали, как вести себя при встрече с лисятами

Специалист Бурмистров: при встрече с лисятами не стоит подкармливать их

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Reuters

При встрече с лисятами не стоит подходить к ним и пытаться поймать, потому что они могут испугаться и укусить. Об этом «Москве 24» рассказал начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Сергей Бурмистров.

Помимо этого, эксперт не советует подкармливать животных.

«Любое нарушение пищевых привычек влечет за собой привыкание. Есть такой термин — лиса-попрошайка: если ее раз покормили во дворе, она так и будет потом приходить. Лисица должна жить своей жизнью», — сказал Бурмистров.

При этом он уточнил, что лисы почти не проявляют агрессии к людям и будут стараться избежать контакта, если не пытаться догнать их или загнать в угол.

Врач Екатерина Демьяновская до этого говорила, что во время прогулки по лесу опасность для человека представляют не только клещи и змеи, но и дикие животные, которые являются переносчиками опасных заболеваний, в том числе бешенства. По ее словам, к ним относятся ежи, белки и лисы.

Ранее сообщалось, что лиса-сладкоежка похитила печенье у рабочих российского оружейного завода.

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