В аэропортах в Мурманске и Апатитах ввели временные ограничения

На работу аэропортов Мурманска и Апатитов ввели временные ограничения. Об этом в Telegram сообщил представитель Росавиации и пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня, 12 сентября, с 09:35 МСК на работу двух аэропортов в Мурманской области — Мурманска (Мурмаши; код ICAO: ULMM) и Апатит (Хибины; ULMK) — введены временные ограничения», — написал он.

Он отметил, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

11 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали объекты в Мурманской области. По его данным, два дрона были сбиты в районе поселка Высокий. На фоне этого в аэропортах Мурманска и Апатитов вводились ограничения на прием и отправку рейсов.

Mash также написал, что атаковавшие Мурманскую область дроны могли запустить из Финляндии.

Telegram-канал SHOT заявил, что один БПЛА прилетел со стороны Норвегии. Предварительно, он направлялся в сторону аэродрома Оленья.

Ранее в России назвали цель атаки украинских дронов на регионы РФ.