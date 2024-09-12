Пьяные в военной форме устроили стрельбу в Киеве

Пьяные мужчины в военной форме устроили стрельбу в Киеве во время воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в четверг, 12 сентября.

«На Софиевской Борщаговке сегодня ночью группа пьяных мужчин в военной форме устроила стрельбу. Происшествие случилось в ЖК «Счастливый». Совершили около семи выстрелов из пистолета», — сказано в сообщении.

По информации издания, огонь велся из окон квартиры. Местные жители не пострадали. Стрелявшие забаррикадировались в квартире. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, но им не открыли двери. Затем в ЖК приехало спецподразделение из корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД). Силовики готовятся к штурму квартиры, где засели мужчины.

В ночь на 27 августа неизвестный мужчина в Луцке открыл огонь. Как сообщали украинские СМИ, он напал на военных (предварительно, сотрудников ТЦК), несших службу на объекте. Военные открыли ответный огонь, один из них получил ранение, при этом нападавший смог скрыться.

Ранее в Полтавской области Украины мужчина бросил гранату в группу людей у магазина.