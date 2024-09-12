В США по ошибке включили боевиков «Аль-Каиды» в список жертв терактов 11 сентября

Секретная служба США в социальной сети X по ошибке почтила память боевиков «Аль-Каиды» (организация запрещена в России), указав их в списке жертв теракта 11 сентября 2001 года.

В тексте сначала было указано, что флаг, висящий в штаб-квартире организации, напоминает о трагических событиях 11 сентября. В посте указали 2996 жертв, но по подсчетам получается, что в этот список попали и 19 террористов, что вызвало негодование в комментариях.

Позже текст удалили, и ведомство опубликовало новый пост, где принесло извинения за эту ошибку. Они при знали, что в число 2996 жертв были по ошибке включены террористы.

23 года назад в Соединенных Штатах члены террористической организации «Аль-Каида» совершили серию из четырех координированных террористических актов. Утром 11 сентября четыре группы террористов захватили четыре рейсовых пассажирских самолета. Два лайнера были направлены в небоскребы Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке. В результате две башни с находившимися внутри мирными гражданами обрушились. Третий самолет был направлен в здание Пентагона, расположенное недалеко от Вашингтона, четвертый — упал в поле около боро Шанксвилл в штате Пенсильвания.

Ранее появились новые кадры обрушения башен-близнецов в США.