Москвичам рассказали, когда в город придут дожди

В четверг, 12 сентября, в Москву могут прийти осадки. Об этом »Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в этот день в городе местами может пройти небольшой дождь, потому что произойдет смена антициклонов. Однако синоптик уточнила, что значительные осадки в столице в ближайшие 10 дней не ожидаются.

«Надеемся, что последняя пятидневка сентября будет с дождями. Иначе нынешний сентябрь войдет в число рекордных по минимальному количеству осадков за месяц», — отметила Позднякова.

Она добавила, что температура воздуха в Москве должна вернуться к климатической норме после 19 сентября. В дневные часы она будет составлять около +15°C...+17°C, ночные — +8°C...+10°C.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что жаркую погоду в сентябре в Москве нельзя назвать бабьим летом, потому что оно приходит после небольшого периода непогоды и задерживается в этом году. По его словам, бабье лето в этом сезоне может прийти в октябре, после заметного ненастья.

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