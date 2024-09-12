Кабмин выделил дополнительные средства на выплаты для Курской области

Правительство РФ выделило дополнительные 3 млн рублей для оказания финансовой помощи пострадавшим в Курской области. Информация об этом опубликована на сайте кабмина.

«Более 3 млрд рублей предназначено для выплат гражданам, полностью утратившим имущество первой необходимости. Такие выплаты составят по 150 тыс. рублей на человека», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что средства были взяты из резервного фонда правительства.

10 сентября врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщал, что пострадавшие жители Курской области, попавшие в зону чрезвычайной ситуации и утратившие имущество, получат дополнительную денежную компенсацию.

26 августа он заявил, что правительство региона утвердило порядок предоставления единовременной выплаты для пострадавших от чрезвычайных ситуаций (ЧС) жителей. По его словам, размер выплаты будет зависеть от произошедшего: за причинение тяжкого или среднего вреда здоровью гражданам выплатят 600 тыс. руб., если же был получен легкий урон, то 300 тыс. руб.

Ранее в Курской области назвали муниципалитеты с дистанционным форматом обучения в школах.