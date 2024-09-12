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Названа причина смерти Николая Сванидзе

Mash: причиной смерти журналиста Николая Сванидзе стала пневмония

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Владимир Песня/РИА Новости

Причиной смерти журналиста и телеведущего Николая Сванидзе послужила пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, Сванидзе ушел из жизни в присутствии бригады скорой помощи. До этого он обращался за помощью к врачам, но отказывался от госпитализации. Журналист жаловался медикам на проблемы с дыханием и температуру.

Как сообщалось, Сванидзе скончался в своей квартире, расположенной на улице Маршала Василевского в Москве. Это произошло вечером 11 сентября.

Сванидзе был членом Академии российского телевидения, президиума Союза журналистов Москвы. Он являлся автором и ведущим множества телевизионных программ. Последние годы журналист тяжело болел, у него диагностировали ишемию головного мозга.

В 2023 году Сванидзе проходил лечение и физиотерапевтическую реабилитацию. В феврале того же года его госпитализировали в одну из московских больниц с отеком легких. В Союзе журналистов Москвы уточняли, что правозащитник на момент госпитализации находился в тяжелом состоянии.

Ранее в Москве умер бывший главный редактор «Ведомостей».

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