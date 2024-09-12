Россиянин спасся от медведя, забравшись на стог сена в поле

Житель Белорецка смог спастись от медведя и напугать зверя, оказавшись один в поле. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

В Белорецке местный житель напугал медведя необычным способом. Мужчина заметил хищника в поле. Чтобы казаться больше и прогнать зверя, ему пришлось взобраться на стог сена и начать размахивать руками.

Косолапый испугался, поспешил сбежать и скрыться в лесу. Отважный россиянин не пострадал.

До этого сообщалось, что в одном из национальных парков Канады группа туристов из 30 человек столкнулась с медведем во время прогулки по горной тропе. Поскольку тропа проходила по краю обрыва, путешественники не могли разойтись со зверем. Хищник не проявил агрессии, в течение получаса он шел вместе с туристами, после чего скрылся в зарослях. Как отметили сотрудники нацпарка, люди сумели сохранить спокойствие и поступили правильно — если бы туристы стали убегать, хищник мог бы инстинктивно броситься за ними в погоню.

Ранее в США 63-летняя женщина набросилась на медведя с кулаками и выжила.