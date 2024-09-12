В Иркутске подросток на спор выпил литр самогона и попал в реанимацию

Медики Ивано-Матренинской больницы Иркутска оказали помощь школьнику, который поспорил с друзьями, выпил литр самогона и попал в реанимацию. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

15-летний подросток попал в отделение реанимации больницы с острым отравлением алкоголем, медикам удалось спасти его жизнь. Когда школьник пришел в себя, он рассказал, что поспорил с друзьями и на спор выпил литр самогона. Мальчик расстроился, что проиграл пари — по его условиям он должен был выпить не один, а два литра спиртосодержащей продукции.

Медики отметили, что случаи отравления детей алкоголем участились. Самому маленькому пациенту, которого пришлось спасать врачам было девять лет. Школьник признался, что ворует спиртное в супермаркетах.

До этого сообщалось, что в Казани двое школьников отравились алкогольным коктейлем. Дети гуляли по торговому центру и встретились там с 17-летним приятелем. У старшего товарища при себе оказалось спиртное, приобретенное на розлив в неизвестном месте. Подросток разбавил алкоголь газированным напитком, предложил его детям и те согласились. В результате оба мальчика попали в больницу. Медики диагностировали у обоих отравление неизвестным веществом, дети впали в кому на несколько дней.

Ранее в Сургуте девятилетняя девочка украла в магазине шампанское и оказалась в больнице.