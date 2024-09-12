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Бригадир выстрелил в бедро сотруднику пекарни за отказ работать сверхурочно

mk.ru: в Москве курьер получил пулю в бедро за отказ от сверхурочной работы

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Depositphotos

В Москве бригадир пекарни выстрелил курьеру в ногу за отказ от сверхурочной работы, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в пекарне на Касимовской улице, курьер, две недели работавший без выходных, решил напомнить бригадиру о предстоящем отгуле. Мужчине не понравилась идея отпустить работника на отдых, между ними возникла ссора, бригадир достал травматический пистолет, выстрелил курьеру в бедро и скрылся.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, уроженец Киргизии также обратился с заявлением в правоохранительные органы. Дебошира задержали, обстоятельства приобретения им оружия устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Новосибирске менеджер автосалона прострелил ногу недовольному покупателю. Во время обсуждения деталей гарантийного ремонта авто между автомобилистом и менеджером салона возникла ссора, сотрудник прострелил клиенту ногу. Стрелявший заявил, что посетитель вместе с приятелями напал на него. Известно, что пострадавший обратился с заявлением в правоохранительные органы, проводится проверка.

Ранее житель Иркутской области прострелил ногу покупателю в магазине.

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